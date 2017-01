E' un altro Balo, tenero papà al parco con Pia

Nessun eccesso, basta copertine dei periodici di gossip, stop alle follie. Le balotellate sono diventate un ricordo e Super Mario è tornato protagonista soprattutto in campo con il suo Nizza. Nel Principato si godono il nuovo Balotelli, vero e proprio idolo cui dedicare pizze, cocktail e murales.

E del suo privato, sui propri account social, ormai Super Mario condivide solo il suo amore per Nizza, qualche scherzo con suo fratello Enock, e soprattutto momenti dolcissimi come la visita al parco con sua figlia Pia. E' un altro Balo. Guardare per credere.