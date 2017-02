Zaza: "Il gol una liberazione. E ora col Real..."

E ora il bis? - Mercoledì, per Zaza una nuova occasione per mettersi in mostra, nel recupero di gala contro il Real Madrid: “Se giochiamo come nel primo tempo contro l’Athletic - ha continuato l’ex Juve - possiamo fare cose buone. È chiaro che il Real Madrid è ora la squadra più in forma della Liga: sarà una partita difficile, però non impossibile. Possiamo metterli in crisi. Abbiamo la possibilità di esprimerci al massimo: la partita non si giocherà solo con i piedi, ma anche con testa e cuore”. Magari una nuova opportunità per segnare: “Sì, spero di continuare così”, ha ammesso. “Fare tanti gol per far vincere il Valencia: questo è il mio obiettivo. Sono convinto che siamo un’ottima squadra, siamo forti e non meritiamo questa posizione in classifica”. Contro, Zaza troverà il suo ex compagno bianconero Morata: “Ieri mi ha chiamato, parliamo tutti i giorni. Lui quando gioca di solito segna sempre e gli ho detto che mercoledì non lo farà (ride). Mi ha detto che è molto contento che io sia qui in Spagna e che ci troveremo in campo in settimana”.