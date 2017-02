Chelsea, Conte: "Triste per l’esonero di Ranieri"

'Rischio' calcolato - Nel corso della conferenza stampa Antonio Conte affronta un altro tema legato sempre all’esonero di Claudio Ranieri. Prima Mourinho, poi l’ormai ex allenatore del Leicester: trionfo in Premier League, poi l’esonero. Una statistica… preoccupante: "Prima di tutto è importante chiudere la stagione nel miglior modo possibile e se siamo in grado di realizzare quello che è un sogno per me e per i giocatori, sono allora pronto a correre il rischio", le parole dell’allenatore del Chelsea. Antonio Conte che ha poi proseguito: "Ci sono 13 partite da qui alla fine e vogliamo rimanere in testa alla classifica. Non sarà facile ma sono pronto a correre il rischio di essere esonerato il prossimo anno se questo significa vincere la Premier League. E poi a inizio stagione sono stato già esonerato dai bookmakers… Ma sono stato fortunato a mantenere la giusta concentrazione continuando nel mio lavoro", ha concluso l’allenatore del Chelsea.