Lady Tonelli: "Il mio Lorenzo è un vincente"

Bella, giovane e presto anche mamma. Claudia Manzella è la compagna di Lorenzo Tonelli, difensore del Napoli e che nella 19^ giormata di Serie A è stato decisivo con il suo gol al 95' nel successo in rimonta contro la Sampdoria. Claudia è incinta di 8 mesi, diventeranno genitori di un maschietto il cui nome sarà Christian. Lady Tonelli si è raccontata a Sky Sport24, in un'intervista nel corso della quale ha ricordato come ha vissuto il finale della gara contro i blucerchiati. Non solo. Ora in casa hanno la maglia del gol di sabato: sarà appesa in una teca.

Il gol alla Samp - "Sabato sera ero allo stadio, quando ha segnato non me ne sono nemmeno accorta, poi per fortuna mia sorella e lo zio lo hanno capito subito a differenza mia".

La città - "A Napoli abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria, qui la gente è grandiosa, i tifosi lo hanno sostenuto sempre, la gente del sud (lei è palermitana) è calorosissima, quindi per me è come stare a casa”

L'amore - "La storia è cominciata un anno fa ad agosto 2015, mi sono fatta corteggiare tutto l’inverno ed ad aprile di quest’anno è nato tutto, un colpo di fulmine, è successo tutto in una settimana".

Lui...difende - "E' proprio geloso di me. Vuole sempre vincere, anche in casa, è una sfida continua”.

Lorenzo tutto cuore - "E’ un ragazzo d’oro, molto buono. E’ concentrato, se ha un obiettivo lo persegue fino a che non lo raggiunge".