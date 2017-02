"Napoli inarrestabile", in Spagna lo temono

"Il Napoli inarrestabile verso Madrid". Così il quotidiano sportivo madrileno As apre il suo sito web, celebrando la vittoria degli azzurri sul Genoa in vista della sfida d'andata di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid. As, inoltre, titola: "I gol di Zielinski e Giaccherini hanno consegnato al rivale del Real la 18^ partita consecutiva senza sconfitte". La vittoria degli azzurri è in evidenza anche nella home page di Marca che titola: "Il Napoli continua la striscia positiva e avvisa il Real Madrid".