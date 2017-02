Reina, ricordi dolci: "Al Bernabeu mai fallito"

Di padre in figlio - Al Bernabeu ci sarà anche Miguel Reina, papà di Pepe, portiere anche lui, sconfitto nella finale di Coppa dei Campioni del 1974 con l’Atletico Madrid dal Bayern Monaco. "Non posso perdermi questa partita - ha raccontato - Il Napoli deve andare in campo senza alcun complesso. Con la velocità e la qualità la squadra di Sarri può far risultato ovunque. Nessun miedo escenico e a giocare come sanno”. Gli azzurri “devono credere in loro stessi e nella possibilità di vincere. Non c’è alcuna ragione per aver timori di sorta. Se il Napoli perde lo fa contro i campioni d’Europa, e non succede niente”. Ma… “se passano dimostrano che sono dei fenomeni e la loro dimensione cambierà per sempre. Ripeto, hanno i mezzi e le qualità, devono crederci perché sono fortissimi, uno squadrone. Da questa partita mi aspetto il meglio: che il Napoli giochi, corra, soffra, lotti e si sacrifichi. Ma sempre credendo in sé stesso perché può battere chiunque. Incluso il Madrid”.