Monaco, Jardim: "Vogliamo continuare a sognare"

Sidibe: "Vogliamo fare la partita perfetta"

Anche l’esterno biancorosso è intervenuto in conferenza stampa: “Se siamo qui è chiaro che ci crediamo, abbiamo perso il primo round ma in questo ritorno cercheremo di fare il possibile per disputare una grande partita: vogliamo batterci fino in fondo”. Monaco schiacciato dalla Juve all’andata: “Voglia di rivalsa? Non c’è, dopo l’andata eravamo chiaramente delusi, ma non è finita. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte ma possiamo creare loro dei grattacapi con il nostro coraggio e con il nostro carattere. Dovremo trovare la chiave giusta”. Le statistiche allo Stadium della Juve sono impressionanti: “Potrebbero anche perdere per due volte di fila, perchè no”, ha continuato Sidibe. “Noi abbiamo fatto ottima stagione, dobbiamo crederci e vogliamo dare il massimo per vincere. Queste sono le nostre intenzioni, abbiamo grandi motivazioni: è match difficile, ma non impossibile. La nostra intenzione è quella di fare la partita perfetta, anche noi abbiamo le nostre qualità, nonostante siamo giovani. Abbiamo talento e dobbiamo finire la gara senza rimorsi, come abbiamo fatto con Dortmund e City. Sarà un altro match straordinario, servirà mettere in campo gli elementi giusti per poter dimostrare il nostro valore. Se temiamo lo Stadium? Siamo stati all’Etihad, al Westfalenstadion… è un’occasione giocare in stadi così belli, tutti non vediamo l’ora di farlo e siamo felici di essere arrivati fino a qui. Siamo molto concentrati: ci crediamo e siamo qui per questo”.