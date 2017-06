Basta leggere i nomi per avere la conferma dell’altissimo livello tecnico. Se poi provate a mettere giù i due “undici”, disegnati su un campetto, vi accorgerete di come Juventus-Real Madrid sia anche una partita dai mille spunti tattici, ricca di duelli individuali, accorgimenti, mosse da studiare a tavolino per sorprendere l’avversario. Noi l’abbiamo fatto con Giancarlo Marocchi, che ci ha aiutato a leggere la finale di Champions con un occhio alla tattica. Anche se per vincere, poi, conta soprattutto un’altra cosa: ce la svela alla fine, ma non abbiate fretta di arrivare in fondo. Prima seguiteci alla lavagna.

Andiamo subito dritti al punto: quale sarà la chiave tattica? In parole povere: dove si decide una partita del genere?

“Facciamo una premessa: il Real Madrid è soprattutto una squadra tecnica, meravigliosamente tecnica. Per cui la Juventus, dal punto di vista tattico, dovrà fare ancora meglio del solito. Allegri, con quella sorpresa nella semifinale di Montecarlo, si è inventato la soluzione con Barzagli e Dani Alves in campo a discapito di Cuadrado e la chiave può essere proprio lì, sulla fascia destra. La Juve con questo assetto è un po’ più classica, mentre da quella parte c’è lo strapotere assoluto del Real, con Marcelo che attacca e Cristiano Ronaldo che a volte si allarga per partire da lì. È una zona da presidiare bene per disinnescare la forza del Real e trarne vantaggio in contrattacco”

Assisteremo dunque a un bel duello brasiliano tra “finti” terzini: Dani Alves contro Marcelo

“Alla fine tutti e due gli allenatori, così come tutti quelli che hanno avuto in carriera questi splendidi giocatori, ne hanno sempre rispettato le caratteristiche, perché di fatto Marcelo può andare a fare l’ala sinistra così come Dani Alves può fare l’ala destra. Due così non li puoi tenere dietro”