"Studio i punti deboli degli avversari"

"Vi dico un altro segreto: prima di affrontare i migliori del mondo - Messi, Neymar, Cristiano - studio i loro punti di forza e i loro punti deboli, ne sono ossessionato. Poi pianifico come attaccarli. Voglio dimostrare che Dani Alves è al loro stesso livello. Magari mi dribbleranno una o due volte. Ma li attaccherò anch'io, non voglio essere invisibile. Voglio essere protagonista. Anche a 34 anni e dopo 34 trofei, sento di dover dimostrare questo ogni volta. Ma c'è molto di più: prima di ogni match, ho sempre lo stesso rito: mi guardo allo specchio per cinque minuti e mi blocco. Poi comincia un film nella mia mente: è il film della mia vita".

La piccola casa in Brasile

"Nella prima scena ho 10 anni. Sto dormendo nella mia piccola casa a Juazeiro in Brasile. La casa odora di terreno bagnato e fuori è buio. Sono le 5 del mattino e devo aiutare mio padre nella sua fattoria prima di andare a scuola. Per ore è una competizione tra me e mio fratello a chi lo aiuta di più: perché chi vince potrà usare la sola bici che abbiamo per andare a scuola. E per me significa evitare di camminare 12 miglia, arrivare in ritardo alla partita con i miei amici al ritorno e soprattutto, riuscire a portare le ragazzine offrendo loro un passaggio. Per 12 miglia sono un uomo: quindi mi faccio il culo. Alla sera mio padre è in un piccolo bar dove lavora per realizzare qualche soldo in più: era un fenomeno a giocare a calcio da giovane, ma non aveva i soldi per farsi osservare nelle grandi città. Per questo vuole che io questa opportunità ce l'abbia, anche a costo di morire".

Il distacco dalla famiglia

"Lo schermo ritorna nero. Ora ho 13 anni e mi trovo in questa accademia per giovani calciatori in una grande città, lontano dalla mia famiglia. Ci sono 100 ragazzi in un piccolo dormitorio, come in una prigione. Il giorno prima di partire, mio padre mi ha comprato un altro completo da calcio, ne avevo soltanto uno. Dopo il mio primo giorno di allenamento l'ho appeso perché si asciugasse: il giorno dopo era sparito, qualcuno l'aveva rubato. Questo è stato il momento in cui ho realizzato che non mi trovavo più nella mia fattoria: questo era il mondo reale e lo chiamano così perché la merda là fuori è davvero reale. Mi mancava la mia famiglia, qualcuno aveva rubato il mio completo, non ero il migliore lì: così mi sono fatto una promessa. 'Non tornerai nella fattoria finché non avrai reso tuo padre orgoglioso di te. Diventerai un guerriero e non tornerai indietro, il resto non conta".