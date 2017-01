Donadoni sfida l'Inter: "Imitiamo il loro spirito"

Inter in Coppa - “Saremo sempre 11 contro 11. Abbiamo diversi giocatori fuori, molti in difesa, non abbiamo Petkovic, Verdi e Sadiq a disposizione. Dovremo fare di necessità virtù; l’Inter ha uno spirito positivo, vanno bene ultimamente provando a rendere dura la vita ad un avversario difficile. Pioli sta facendo bene e quello che sta facendo se lo è conquistato, non glielo ha regalato nessuno. Sta facendo bene. Comportamento simile? In panchina non mi piace come fare lo show man come lui, non credo comunque che essere folcloristici aiuti alla carriera. Per noi allenatori sono energie sprecate; questo è il nostro modo di fare, può piacere o meno”.



Turnover - “Qualcosa cambierò, voglio gente fresca. In difesa scelte forzate, magari anche qualche giocatore non di ruolo. Come centrali abbiamo solo Oikonomou e Maietta. Se si fanno male qualcuno si dovrà adattare: in passato Valdes, Marchionni a Parma resero bene anche quando cambiai loro ruolo, creando prospettive diverse alla carriera”

Su Destro - “Da un attaccante ci si aspetta sempre il gol. Ma se lo spirito è quello di Crotone sono già soddisfatto”