Inzaghi: "Mi piacerebbe allenare Simeone jr"

Riposo? Macchè. Lazio subito in campo in Coppa Italia, all'Olimpico c'è il Genoa: "Sono ambizioso, la squadra è ambiziosa. Da ieri pensiamo ai rossoblù, dovrò valutare come stanno i ragazzi e come hanno recuperato. Abbiamo speso tante energie. Alla Juve penseremo da giovedì. Abbiamo l'obbligo di fare un'ottima gara, troveremo una squadra che tiene tantissimo alla Coppa Italia". Così Inzaghi in conferenza stampa, tra formazione ed obiettivi.

"Simeone jr? Mi piacerebbe allenarlo!" - Un bel pensiero sul figlio di Diego, il Cholito: "Me lo ricordo quando veniva al campo con il padre nell'anno dello scudetto. Voleva il pallone, invadeva il terreno di gioco perché era esuberante. E' in una realta importante, ha segnato tanto, contro di noi era entrato nella parte finale dell'andata, poi ha avuto il posto fisso, ci sta benissimo in A. Se mi piacerebbe allenarlo? E' un giovane di qualità, perchè no". Sulle motivazioni: "E' quello che dovrò fare capire alla squadra. Il Genoa dopo Cagliari è venuto a Roma a preparare la partita. Ma noi cercheremo di andare avanti". Capitolo Lukaku: "E' un giocatore importante, ha avuto un problema nel suo momento migliore. Ha giocato bene a Bergamo e a Udine, ha perso gli ultimi due mesi per infortunio, si sta riproponendo bene, penso che domani sarà della partita". Luis Alberto? "Sono stato contento, doveva sostituire Keita, non era semplice. Due partite dopo le vacanze e il ko di Milano. Si è sacrificato, ha fatto giocate importanti, Berisha gli ha respinto sulla traversa un bel tiro, peccato".