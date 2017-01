Inter-Lazio, Banega e Immobile titolari

Qui Lazio - Simone Inzaghi si fida dei suoi e l’ha chiaramente detto in conferenza stampa alla vigilia della partita. Per questo, ma anche perché ha molte meno alternative di qualità rispetto al suo collega nerazzurro, cambierà molto di meno la sua squadra. Saranno 4 i cambi, due in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Innanzitutto, dopo la squalifica scontata contro il Chievo, in avanti tornerà dal primo minuto Ciro Immobile, giocatore fondamentale per i numeri offensivi della formazione romana. Con lui confermati Felipe Anderson a destra e Lulic a sinistra. In mezzo al campo non si toccano Parolo e Lucas Biglia, con loro spazio al giovanissimo Murgia, uno dei giocatori della Primavera già in gol in questa stagione contro il Torino. In difesa, invece, spazio a Patric sulla destra al posto di Basta e a Wallace come centrale di sinistra al fianco di de Vrij. A sinistra conferma per Radu.