Napoli, Sarri sotto pressione. Turn over con Juve

La pressione c'è. E si sente. Anche perché la stagione del Napoli è tutta racchiusa nelle prossime tre partite. Una settimana ad alta tensione da cui dipenderanno anche le valutazioni sul lavoro di Sarri e sugli aggiustamenti, eventuali, da mettere in atto nella prossima stagione, comprese ovvie considerazioni sulla prmanenza a Castel Volturno. L'uomo che ha pensato e modellato una squadra in grado di guadagnare consensi non solo in Italia, ma che ora si trova in prossimità di una svolta pericolosa e sicuramente decisiva. Una pressione che Sarri cercherà di gestire nel migliore dei modi, con la consapevolezza che alla luce di quanto visto con l'Atalanta qualcosa dovrà cambiare. E lo farà contro la Juventus, la prima delle tre partite da affrontare, l'unica gara appellabile pensando al ritorno, perché Roma e Real Madrid emetteranno solo sentenze. Per la prossima Champions e per quella che il Napoli sta giocando.