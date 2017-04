Roma, De Rossi non recupera per il derby di Coppa

Daniele De Rossi migliora, ma non ci sarà nell’importante semifinale di ritorno di martedì contro la Lazio. Niente Coppa Italia per il centrocampista giallorosso, che non è ancora pronto per tornare in campo dopo il brutto colpo alla schiena subito durante Olanda-Italia della scorsa settimana (era uscito dall’Amsterdam Arena in stampelle). A centrocampo, dunque, sarà confermato Leandro Paredes, che sarà affiancato al solito Kevin Strootman per comporre la linea a due di Spalletti. La Roma dovrà recuperare il 2-0 subito nel derby di andata.