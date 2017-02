Fiorentina, Sousa: "Servirà un'altra impresa"

Sousa: "Il tifo sarà fondamentale" - Sousa ha preso la parola anche in conferenza stampa: "Lavoriamo per essere sempre pronti. Sappiamo la loro importanza. All'andata, in quello stadio, ci hanno fatto sentire la loro energia. Sicuramente essere in casa ci dà il 20/30% in più. Vogliamo farlo tutti insieme: superarci per un'altra impresa. Questa è una squadra costruita per la Champions, che sta facendo molto bene e ci ha messo in difficoltà nel primo tempo". E ancora: "Importante sono determinazione e convinzione nei mezzi. Ci vuole un'attitudine propositiva, e non di stare ad aspettare. C'è da tirare fuori tutto ciò che abbiamo. E come ha detto Carlos ci vuole concentrazione: oltre alle scelte individuali ci sono scelte collettive, che possono essere anche lontane dal centro del gioco, dalla palla. Il tifo sarà importante".

Su come si affronta la partita - "In confronto ad altre piazze i nostri saranno in buon numero. L'unità e la spinta dei tifosi è fondamentale per qualsiasi traguardo. Noi abbiamo capito l'importanza di quello che il tifo può dare in più. Spero che ci siano, perché sono importanti. Strategicamente cambieremo qualcosa. Soprattutto nell'organizzazione difensiva, che però nel secondo tempo in Germania è migliorata. Crediamo tantissimo in questo lavoro che stiamo facendo. A livello offensivo dobbiamo essere veloci nella circolazione. Abbiamo un piccolo vantaggio e c'è da trovare il momento giusto per verticalizzare il nostro gioco. Il Borussia è molto intenso, e lavora molto individualmente e settorialmente, tenendo corte le distanze tra i reparti. All'inizio, all'andata, abbiamo concesso ai nostri avversari più tempo per attaccare. Stavolta dobbiamo giocare per vincere, non gestire il vantaggio. Andare a fare gol".

Qualche errore di concentrazione, ma bisogna vincere - "Chi passa può andare molto avanti. Poi servirà anche fortuna nei nostri confronti. Ricordo una finale di Champions Porto-Monaco che hanno dovuto superare una serie di scontri diretti per arrivarci. Per chi vuole vincere, la pressione deve esistere sempre. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. In ogni gara vogliamo fare il massimo dei punti e domani giocheremo per andare avanti, con tutte le pressioni della partita. Abbiamo avuto già un confronto e li conosciamo. Siamo chiamati a fare la partita perfetta per andare avanti, grazie all'aiuto dei nostri tifosi. Prendo le decisioni per migliorare la squadra e cercare di vincere. Dopo la partita di Milano ho sentito di un errore nella decisione di Salcedo. Per me la scelta era corretta: avevamo contro un giocatore in forma come Suso, che non ci ha creato difficoltà. È riuscito a fare quattro cross".