Lione, Genesio: "Qualificazione meritata"

Tanta soddisfazione e in tasca il biglietto per i quarti di finale di Europa League, nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Roma nella notte dell’Olimpico. "Sì, analizzando le due partite è stata una qualificazione meritata. Abbiamo affrontato una grande Roma ed è una grande soddisfazione per noi essere riusciti a passare il turno contro una delle squadre più forti del torneo. Abbiamo lavorato tanto per preparare al meglio questa doppia sfida, la rete di Lacazette, e in generale la gara d’andata, è stata decisiva per la nostra qualificazione. La squadra ha mostrato coraggio, qualità e in più ha un un portiere con tanto talento", le parole dell’allenatore del Lione Bruno Genesio nel post gara dell'Olimpico. Poche parole ma significative quelle del presidente del Lione Jean-Michel Aulas: "Anche nella sofferenza abbiamo capito che potevamo qualificarci, i giocatori hanno fatto una grandissima partita".