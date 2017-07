La nuova stagione del Milan è pronta a cominciare. Nella serata di giovedì i rossoneri - già tornati in Italia dopo la tournée cinese - affronteranno in Romania il Craiova di Devis Mangia (il ritorno a San Siro il 3 agosto, ndr). Dopo i tre test amichevoli del mese di luglio, sarà la prima gara ufficiale per la squadra di Montella, reduce da due vittorie, contro Lugano e Bayern, e da una sconfitta contro il Borussia Dortmund. Per l’Europa League, l’allenatore milanista dovrà fare necessariamente a meno di due nuovi arrivi, ovvero Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, come spiegato durante la presentazioni di quest’ultimo dall’amministratore delegato del club, Marco Fassone: “Venerdì scorso abbiamo consegnato le liste per l'UEFA: non abbiamo inserito i nomi di Bonucci e Biglia nella lista solo per problemi tecnici, che saranno risolti dopo il ritorno in Italia”.

I motivi dell'assenza. Ma c'è una speranza...

Le cause dell'assenza di Biglia e Bonucci dalla lista per il terzo turno preliminare di Europa League vanno ricercate nelle pieghe economiche dei due trasferimenti. Non basta, infatti, che i giocatori firmino i rispettivi contratti per rientrare in lista, ma le società devono dare per conto loro anche garanzie economiche precise. Se il saldo tra spese e incassi su operazioni con altri club italiani è negativo, il club in questione (in questo caso il Milan) deve versare entro l'11 agosto il 20% della rata relativa al 2017-2018 e dare garanzie per il resto della somma. In caso di impegni prima dell'11, come successo in questa stagione al Milan, bisognerebbe dare garanzie con ulteriore anticipo, cosa che con tutta probabilità non si è verificata. Attenzione, però: il regolamento UEFA consente di inserire in extremis un altro giocatore entro mercoledì sera. Se il Milan riuscirà a sbrigare queste pratiche, uno tra Bonucci e Biglia potrebbe anche partire per la Romania.