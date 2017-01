Delneri: "Salto di qualità? Prima la salvezza"

Sulla formazione e il salto di qualità - Ultimi dubbi per Delneri: "Ho ancora tempo per decidere. In difesa siamo coperti, mentre a centrocampo siamo leggermente contati, essendo 4 più i 2 Primavera. Davanti abbiamo molta scelta, ma in ogni caso non c'è da lamentarsi; l'importante sarà fare una partita perfetta, intensa, fare risultato. Ho detto ai giocatori che non voglio sentir dire a fine partita "Ho giocato bene, ma ho perso". Bisogna dare il tutto per tutto per vincere, affrontando quelle che saranno le difficoltà. Se loro ci concedono qualcosa, noi dobbiamo essere pronti a prenderla, senza lamentarci successivamente". Salto di qualità? "Non per sminuire il tutto, ma noi dobbiamo pensare a salvarci. Le partite che affrontiamo in casa sono importanti. Qui non abbiamo mai concesso molto, vedi Torino o Napoli, dove abbiamo perso dignitosamente, anche se è un termine che mi piace poco. Abbiamo sempre combattuto. Non siamo mai stati alla mercé degli avversari. Ti dirò che per me la gara più difficile del mese sarà contro l'Empoli. Lo stadio è stato fatto per i giocatori e per i tifosi. L'unione fa la forza e da qui ripartiamo. Scordiamoci il passato e pensiamo al futuro".