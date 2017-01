Lazio, Inzaghi: "Keita via? Ci mancherà"

Sconfitta con l'Inter da cancellare, lo 0-3 fa ancora male. Obiettivo riscatto col Crotone. Lazio di scena in casa davanti ai propri tifosi. Prima il campo, poi il mercato. Inzaghi ha diversi nodi da sciogliere, da Djordjevic (c'è l'accordo tra Lione e giocatore) a Keita (il Milan l'ha puntato per la sessione estiva). Fino al El Ghazi. Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza:

Testa al campionato - "Le prime partite sono sempre particolari, ho chiesto concentrazione. Il Crotone è in un buon momento, viene da ottime gare. E' a Roma da una settimana. La squadra mi sta seguendo, stiamo facendo il massimo. Domani è una di quelle partite in cui abbiamo tutto da perdere, ma sono fiducioso". Non si può sbagliare: "Abbiamo rispetto del Crotone, faranno di tutto per vincere , ma sappiamo quello che andremo a incontrare. Contro Milan e Inter hanno perso solo nel finale. Dovremo essere concentrati, così vinceremo".

Mercato - "Con la società siamo in contatto, sappiamo che ci sono dei tempi. Sappiamo che qualcuno dovrà uscire per entrare, si dice che debba uscire Djordjevic, io sto cercando di recuperarlo dopo 6 giorni di influenza a 39 di febbre. Ho massima fiducia, so che qualcosa davanti dobbiamo fare. Gennaio è un mercato particolare, ma penso solo al Crotone ora. Siamo in una buonissima posizione di classifica. Domani troverà spazio chi ha giocato meno"

Gioca Luis Alberto? - "L'ho visto bene, come Kishna e Lombardi. Kishna è qui dall'anno scorso, Lombardi conosce l'ambiente. Luis Alberto si sta cercando di inserire, per lui non è stato facile. Davanti ha Keita e Felipe Anderson, difficilmente un allenatore se ne priva. E' una buona occasione, abbiamo anche Lulic out. Oggi deciderò". Alessandro Rossi, attaccante della Primavera classe '97, vicino alla convocazione: "Vediamo come sta Djordjevic, non si è allenato più col gruppo. Rossi è con noi, si sta allenando bene, vedremo domani"