Montella: "Bacca e Niang? Nessuno è incedibile"

Capitolo mercato – Gennaio, mese di calciomercato. E per Vincenzo Montella le domande sono d’obbligo: "La finestra di mercato è molto ampia e noi ci adeguiamo. Credo che abbiamo raggiunto un equilibrio importante in termini di crescita del gruppo, ma questo non vuol dire che non si possa migliorare. Se ci saranno opportunità in linea con i nostri parametri allora si proverà a migliorare la squadra, altrimenti saremo ugualmente contenti di rimanere così. La cosa bella in questa società è che c'è condivisione in ogni scelta, sono molto coinvolto e la cosa mi piace. Ogni decisione che vada a buon fine o meno è sempre frutto di confronto con la società. Sfoltire la rosa? Proveremo magari ad assecondare l'esigenza di alcuni calciatori di andare a giocare in altre realtà. Movimenti in entrata? Ci sarà un mese per parlare di mercato, io adesso penso solo al Cagliari. Sicuramente qualcosa avremmo bisogno di fare, se ci sarà la possibilità. Vediamo".

Formazione anti-Cagliari – Contro il Cagliari potrebbe essere l’occasione per rivedere Niang dal primo minuto. "Ha avuto un virus importante e questo l'ha compromesso dal punto di vista fisico nelle ultime gare. Adesso l'ho visto molto bene, soprattutto a livello di testa. Ha voglia di tornare al livello di inizio stagione. Bacca? Sta facendo bene anche se non sta segnando molto. Ha sbagliato gol che non siamo abituati a vedergli sbagliare, ma tornerà a segnare come ha sempre fatto. Bacca e Niang incedibili? Nessuno è incedibile, nemmeno io lo sono. Kucka? Vediamo, andiamo cauti perché ha preso una contusione, decideremo insieme allo staff medico". A centrocampo potrebbe essere riproposto Bertolacci: "Ha fatto tre partite importanti, eravamo un po’ preoccupati e anche io lo ero nel fargli fare tre partite di fila. Ha grande fisicità nonostante non sia altissimo e una grande tenuta fisica. E' un calciatore ritrovato, è un jolly di centrocampo ed è molto intelligente tatticamente".