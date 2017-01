Crotone, Nicola: "Determinati e pericolosi"

Condizione e mercato – Una sosta che per il Crotone è stata più lunga del previsto, dato che la formazione calabrese non ha preso parte all’ultimo di turno di campionato per via degli impegni della Juventus (avversaria dei rossoblù) in Supercoppa contro il Milan. "Dovrete aspettarvi un Crotone determinato e propositivo ed anche pericoloso, come del resto si è già visto in questo girone di andata contro grandi avversarie. Escludo che il calciomercato possa interferire sulla serenità di qualche calciatore: siamo professionisti e dunque abituati a gestire senza problemi questa fase dell’anno. Dal 28 in poi abbiamo avuto qualche problema con l’influenza di stagione: Rosi ad esempio ha iniziato ad allenarsi con noi soltanto il 4 ed anche Palladino e Capezzi hanno avuto qualche sintomo influenzale, anche se completamente smaltito in questi giorni di ritiro. Ad oggi sono comunque tutti in forma e in grado di affrontare una partita", ha concluso l’allenatore del Crotone.