Roma, Manolas: "Che gioia battere la lazio"

"Higuain? Che fatica!" - "L’avversario più difficile da marcare? Purtroppo Higuain - ha aggiunto Manolas - allo Juventus Stadium contro di noi ha fatto un gran gol di sinistro e purtroppo abbiamo perso. Quest’anno siamo riusciti a contenere bene gli attaccanti avversari, ma lui è passato con una rete eccezionale. L’anno scorso eravamo riusciti a fermarlo in entrambe le occasioni contro il Napoli mentre quest’anno purtroppo non ci siamo riusciti. Tra i miei compagni dico che Szczesny è in un ottimo momento. Fa tante parate come è successo a Genova. Ha personalità ed è un ragazzo serio, lavora bene e gioca benissimo il pallone. Averlo alle spalle dà tanta sicurezza".

Gioie e delusioni - "La delusione più grande finora è arrivata a Cagliari: quando sei sopra 0-2 in trasferta non puoi finire la partita in pareggio, sul 2-2. Siamo una grande squadra e in partite come quelle non si può mai pareggiare. Per quanto riguarda invece la soddisfazione più grande dico ancora una volta quella nel derby: loro avevano tutte le cose a loro favore, i tifosi erano tornati allo stadio e cercavano il sorpasso. Vincere partite così è la soddisfazione più bella, non solo per noi ma anche per i tifosi. Il gol più bello finora? Senza dubbio quello di Radja contro il Milan. Visto dal reparto arretrato che hanno i rossoneri è stato ancora più bello: io ho colpito di testa per respingere la palla, lui l’ha agganciata durante un contrasto con un avversario, è corso verso la porta e ha lasciato andare un gran sinistro a giro".



Obiettivi - "Nel girone di ritorno non sarà facile fare meglio perché abbiamo fatto un buon girone di andata, ma dobbiamo provarci. Quarantuno punti sono tanti, dovremo raccoglierne di più contro le piccole: diventa fondamentale per il nostro cammino".