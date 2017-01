Antognoni: "Il no alla Juventus? Non ho rimpianti"

Neo dirigente della Fiorentina, un pezzo di storia della società viola che nelle scorse settimane è tornato a casa per ricoprire un nuovo ruolo. Giancarlo Antognoni è nuovamente legato alla Fiorentina e come tutto l'ambiente si prepara a vivere una partita fondamentale per la città toscana, quella contro l'avversario di sempre; domenica sera al Franchi ci sarà Fiorentina-Juventus e Antognoni parla così del prossimo match, tra impegni personali, speranze e obiettivi futuri: "Questi primi giorni alla Fiorentina sono stati un po' impegnativi - ha detto - ma sono contento di questo, dopo tanti anni sono rientrato nel club a cui ho dato tutto e voglio ringraziare anche la proprietà che mi ha dato questa opportunità. Cercherò di ricambiare nel modo migliore; ci sono due frasi all'interno della società, quella sportiva e quella amministrativa. Io oggi mi occupo della seconda ma spazio anche sulla prima; infatti vado a vedere come funziona il sistema calcio oggi che lavoro a stretto contatto con Della Valle e collaboro con la proprietà".



Verso la Juventus - "Questa non è una settimana come le altre, si avvicina la partita con la Juventus e quando io ho affrontato i bianconeri tra tutte le gare ricordo particolarmente quella famosa del 3-3 a Firenze; in quell'occasione segnai di testa che è una cosa rarissima per me e lo ricordo come se fosse successo poco tempo fa, invece è già passato molto tempo. Fiorentina-Juve rimane sempre la partita più importante per Firenze e i fiorentini, questo è un buon periodo per la Fiorentina e spero che la squadra possa dare quel qualcosa che al momento manca un po', di quella fiducia che sta venendo a mancare; un risultato positivo farebbe felici tutti. È la partita dell'anno? Non dovrebbe esserlo però per Firenze lo è, è la partita più importante, vincere dà soddisfazioni che non si hanno contro nessun altro avversario, è molto sentita e anche il pubblico sarà molto numeroso come sempre".



Passato... - "Nel 1978 decisi di non andare alla Juventus ma ho preferito rimanere a Firenze, erano comunque tempi diversi da quelli di oggi quando è più difficile rimanere tanti anni nella stessa squadra. Io qui sono sempre stato molto bene mentre uno come Roberto Baggio ha sempre fatto bene in tutte le squadre in cui è stato; quando io ho esordito lui aveva appena 19 anni e lo ricordo sempre con grande affetto. Del Piero è un altro grande numero 10 che ha deliziato non solo i bianconeri ma tutto il calcio italiano. Rimpianti? So di aver fatto bene a stare a Firenze, sono trent'anni che ho smesso di giocare ma per me camminare in questa città e vedere l'affetto della gente significa che ho seminato bene e sto raccogliendo i frutti di ciò che ho fatto, sono contento di aver fatto quella scelta anche se non ho vinto molto, questo è l'unico piccolo rimpianto ma spero di poter rimediare ora nel mio nuovo impegno da dirigente".