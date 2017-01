Pjanic: "Con Dybala c'è l'intesa perfetta"

Qualche settimana per integrarsi, poi la definitiva affermazione. Miralem Pjanic è diventato un punto di riferimento per la Juventus, capace di essere già decisivo in più occasioni nella primissima stagione in bianconero. Il centrocampista ex Roma, in una intervista a Sky Sport, ha parlato della situazione della sua squadra, dell’intesa con Dybala e della sfida di domenica sera contro la Fiorentina di Paulo Sousa.

Crescita - "Mi preparo sempre al massimo per farmi trovare pronto. Sono arrivato alla Juve dopo cinque anni importanti a Roma, e ho dovuto lavorare un po' per adattarmi, ma ora mi sento davvero bene. So che le critiche ci possono stare, nell'arco di una carriera, ma io non do molta importanza a quello che si dice, perché so di cosa sono capace: il mister mi dà la massima fiducia, e il gruppo mi ha sempre aiutato, come ha fatto con tutti i nuovi arrivati. E' un processo normale e voglio dare sempre di più, so che darò una grande mano a questa squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Rimango sereno e continuo a lavorare, questa è la cosa più importante. Ora sto molto bene anche fisicamente, e sto crescendo così come tutta la squadra".



Su Dybala - “Il mister ha cambiato più volte il modulo nel corso della stagione: questo è ciò che deve fare una grande squadra, lavorare con più moduli e cambiarli spesso, anche nel corso di una partita, per adattarsi all'avversario. Ultimamente gioco come trequartista e mi trovo molto bene, con Dybala là davanti abbiamo molta libertà e ci troviamo alla perfezione, scambiandoci spesso posizione. E' un vero piacere giocare accanto a Paulo, ci liberiamo spazi a vicenda ci troviamo nei movimenti, rispettando sempre i consigli del mister e provando a concretizzarli sul campo"