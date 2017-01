Gasperini: "La gara con la Lazio dirà chi siamo"

Dopo l’impegno di metà settimana contro la Juventus in Coppa Italia, l’Atalanta è pronta a sfidare la Lazio per riprendere il suo cammino in Serie A. Le due formazioni sono divise da due soli punti in classifica e la volontà dei nerazzurri è quella di vincere anche per superare nella graduatoria la squadra di Simone Inzaghi. Intanto, alla vigilia del match, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa; tanti i temi trattati, dalle speranze per il futuro agli obiettivi di questa stagione.



"Voglio una squadra spensierata" - "La Lazio ci dirà quanto valiamo - ha detto l’allenatore - è una partita che conta molto. Il confronto è stimolante perché la Lazio è con una squadra che ha due punti più di noi e obiettivi precisi. Loro lottano sicuramente per l’Europa ma noi dobbiamo verificare quali opportunità abbiamo. Non sarà decisiva ma ci dirà molto. All’andata, qui a Bergamo, abbiamo presto tre gol in poco tempo per errori grossolani ma abbiamo fatto anche una ripresa grandiosa. Arriviamo entrambe da un ottimo girone d’andata e la sfida può darci una dimensione di rilievo. Con un risultato positivo potremmo guardare la classifica con una prospettiva diversa. Finora abbiamo dato il massimo vivendo alla giornata. Spero che la squadra mantenga questa spensieratezza senza però mai perdere di vista quello che potrebbe diventare un grande traguardo".