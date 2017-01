Sky Tech, così Sousa ha battuto la Juventus

Durante la consueta puntata della domenica sera di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis, attraverso gli Sky Tech, ha analizzato i momenti chiave della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus.



Così Sousa ha schiantato la Juve - Sousa ha preparato la partita per ingabbiare la Juve e limitare i punti di forza bianconeri: il pressing asfissiante della Fiorentina, con Marchisio sempre tallonato da Bernardeschi, in una vera e propria marcatura a uomo. I difensori bianconeri mai in grado di impostare, i mediani viola (Badelj e Vecino) costantantemente avanzati per recuperare palla più alto posibile. I giocatori viola hanno creato superiorità numerica. Dove c'era il pallone loro erano sempre in due.