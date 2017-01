Spietata Signora: così la Juve dopo le sconfitte

Come se avesse fretta di dimostrare che aveva imparato la lezione, la Juventus ha indirizzato le partite post-sconfitta già nel primo quarto d’ora, aggredendo affamata e desiderosa di cancellare ogni traccia di speranza in chi si augurava di trovarsi di fronte una squadra ferita. Vantaggio al 13’ contro il Cagliari, addirittura 2-0 dopo 8’ con la Samp e 2-0 al 19’ con l'Atalanta. Obiettivo: non far respirare l’avversario, fin dal fischio d’inizio. Mettere subito le cose in chiaro.



E se curiosamente a metterci lo zampino sono sempre difensori (Rugani, in gol sia contro il Cagliari sia contro l’Atalanta, Chiellini che fa doppietta alla Samp, ma anche gli esterni Dani Alves e Alex Sandro), la buona notizia per la Lazio è che una sola tra le 11 reti della vendicativa Signora è stata firmata da Higuain. Forse lui impiega qualche giorno in più degli altri per imparare.