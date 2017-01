Calciomercato, quello che non sapete su Orsolini

A Fifa non è un fenomeno, il suo idolo è Zanetti e ogni tanto ha il vizio di spegnere il telefono. Lo fa per "non avere rotture". O forse soltanto per restare in pace con se stesso. Giusto un attimo eh, staccare a volte serve. Un po' come quando uscì la notizia che la Juve lo cercava: "Quando ho riacceso il telefono c'erano più di 500 messaggi su Whatsapp!". Neanche il "silenzioso" l'ha salvato. "Orso, ma vai alla Juve?". Un continuo. Isolamento: mode on. Pure i vecchietti del paese glielo domandavano. E lui rispondeva così: "Sto zitto e faccio un sorrisino da ebete, non so cosa accadrà". Ma stavolta può dirlo a voce alta, bello forte: "Sì, vado".

"Pronto, Riccardo? Ciao! Sono Zanetti..." - Parole chiave: impegno, forza di volontà. Ma non parlategli di studiare matematica: "Non faceva proprio per me". Meglio la lettura: "Mi piace, mi rilassa". Ed è grazie a questa passione che la storia è cominciata, cambiandogli la vita al momento giusto. Metti una a sera a letto, con un buon libro. Quello del tuo idolo Zanetti, l'autobiografia di una leggenda. Metti che un giorno lo racconti in un'intervista, dici che lo stai leggendo e che ti ispiri alla "sua forza". Sogni, sì. Immagini incontri e strette di mano. Ora realtà. Perché dopo aver letto quel passaggio Zanetti lo chiamò. Storia: "Mi chiama un numero che non conosco la settimana dopo la doppietta al Carpi". A proposito di telefoni, stavolta niente silenzioso: "Era Ausilio: mi fa i complimenti e mi dice 'ti passo una persona'. Era Zanetti, ma non l’avevo riconosciuto. Che figuraccia. Mi ha detto 'mi riconosci? Sono quello di cui stai leggendo il libro'. Ero in trance: ho iniziato a ringraziarlo senza neanche farlo parlare. Nei giorni precedenti avevo dichiarato di ritenerlo un esempio da seguire. Zanetti mi ha ringraziato e detto che mi avrebbe mandato la sua maglia autografata". Occhi lucidi, emozione. Un pensiero a papà Paride e a mamma Cristiana, pure alla sorella. Non più un "sorriso da ebete" stavolta. Perché ora, ai vecchiette del paese, saprà cosa rispondere.