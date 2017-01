Branca, le auto e... la moglie: Muntari is back

"Branca? Per lui ero una brutta persona" - Pochi punti di riferimento per Muntari. Uno è Mourinho e ne abbiamo già parlato, l'altro è Luciano Spalletti: "E' stato come un padre, il primo che mi ha fatto crescere". E ad affibbiargli un soprannome: "Mi chiamava Chiquita, come la Banana. Ma il perché non me l'ha mai detto". E i cartellini rossi? "Perdonato!". Un po' troppi. Suo difetto da sempre, tant'è che una volta - dopo l'espulsione - appoggiò la maglietta sulle spalle dell'arbitro. Poi l'Inter, dove non ha mai nascosto il suo astio per l'ex dt Marco Branca: "Secondo lui ero una brutta persona, facevo casino nello spogliatoio; dopo 3 anni non ce la facevo più e ho detto ad Ausilio che la mia pazienza era arrivata al limite, Branca non si doveva più permettere di sparlare”. Stoccate continue: "Branca non mi è mai piaciuto dalla prima volta. Galliani e Braida invece sono persone per bene: sul campo d’allenamento non indossano abiti eleganti alla James Bond, come invece usa fare qualcun altro...". Allusioni chiare. Sulley è uno che non le manda a dire. Eccentrico, look particolare sempre e ovunque. Ama le macchine e il suo garage ne è pieno (ai tempi del Milan andava in giro con Mercedes G 63 V8 AMG 6x6, fuoristrada con sei ruote motrici). Personaggione dai. Ora il Pescara e la nuova chance. Anche se l'inizio, stavolta, è stato più da low profile. Muntari is back.