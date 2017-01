Papà, Hamrin e l'inglese: i segreti di Chiesa jr

Di padre, in figlio. Ma non sono uguali... - Ragazz(ino) d'oro Chiesa, uno con gli occhi vispi e vivaci. Uno sguardo che dice tutto e di più: "Quando ho segnato non sapevo cosa fare, come esultare". Scherzi da prima volta. Quelli che papà Enrico - ex attaccante di Parma, Lazio, Samp, Cremonese e Fiorentina - provò il giorno del primo squillo in Serie A coi blucerchiati, nel '93 contro l'Ancona (3-1 il risultato finale). Aveva 23 anni, suo figlio non era ancora nato (è un classe '97) e l'Iphone non era neanche nei pensieri di Steve Jobs. Mentre ora, dopo il gol, "Fede" aspetta il primo messaggino su Whatsapp: "Sicuro di papà". Pronto a sostenerlo sempre e comunque, fin dai tempi in cui lo portava mano nella mano alla Settignanese. Primo allenatore? Kurt Hamrin (ex attaccante, 190 gol in Serie A). Questo perché il "calcio deve insegnarlo chi lo ha vissuto". Oggi, suo fratello Lorenzo si allena lì: "E’ un classe 2004, tutto mancino, può fare anche la punta rispetto a Federico ma ha qualche numero in meno. Caratterialmente è più “guascone”, mentre il fratello maggiore era già mentalmente portato al grande calcio a quei tempi". Storia nella storia, sperando che sia altrettanto emozionante.

"Buona famiglia, tutt'altro che invadente" - Mai una parola di troppo, mai un parere contrario. Mai qualcosa del tipo "oh, è mio figlio, fatelo giocare". Mai. Come amano ricordare: "Enrico e sua moglie non mi hanno rotto le scatole. Fin dall’inizio. Gli danno tanti consigli sì, lo hanno educato bene - dice Maurizio Romei, suo scopritore - ma non sono invadenti, non sono dei montati". Correttezza, ecco sì. Anche se i due non sono proprio simili: più punta Enrico, più esterno il figlio. Moderno, rapido, veloce. Con una caratteristica tutta sua: va su ogni pallone. Tutti. Si mette in mezzo, dà fastidio, si fionda. Enrico ha segnato 138 reti in Serie A, Federico tocca quota uno. Ma a 19 anni suo padre esordiva soltanto. Punto in più tra le analogie.