Deulofeu: bene in campo, ma con l'italiano...

E' entrato in campo con tutta la rabbia del mondo. Soprattutto voglia, quella di far bene. Occhi della tigre stile Rocky e via sul fondo, scatti e dribbling per rispondere subito presente. Deulofeu e il Milan, un bell'impatto dell'esterno spagnolo arrivato dall'Everton. Dieci minuti al posto di Bacca, Montella soddisfatto: "Deulofeu centrale? Eravamo bassi, l'ho impiegato lì. E' molto veloce, ha creato un'occasione partendo dal centro, si è defilato. Esordio da ricordare, tanto da scriverlo su Twitter: "Grazie a tutti per la ricevuta! Peccato la sconfitta di ieri, ma domenica che abbiamo un altra". Lo sappiamo, noterete dei refusi. Vari. E in effetti ci sono, ma non li abbiamo messi noi. E' stato proprio Deulofeu! Mancano un paio di "per" e c'è un "che" al posto "ne". A intuito dev'essere così. Bella partita con la Juve ma con l'italiano ancora non ci siamo. E' arrivato da poco e deve imparare, gli errori sono giustificati. Basterà qualche lezione privata e le incertezze spariranno.

Le prime parole in rossonero - Il Milan ha il suo regalo per gennaio e ora può cominciare a lavorare per il futuro. Dopo l’accoglienza di domenica sera al suo arrivo nell'aeroporto di Malpensa, Deulofeu ha parlato per la prima volta da rossonero: “Sono molto contento di essere qui. Perché Milan? È un grande club. Sono molto felice di incontrare Suso e Bacca”. Visite mediche alla clinica "La Madonnina" e subito in campo per la trasferta con la Juve.