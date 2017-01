"Piccolo Nagatomo", che show ad Appiano Gentile

Dal Giappone ad Appiano Gentile. Takahiro Sasaki e Masawo Hashimoto sono due comici giapponesi che conoscono bene la Pinetina, recentemente ribattezzata Suning Training Center in memory of Angelo Moratti.

Già ai tempi dell'Inter di Mancini, Masawo aveva fatto visita ai nerazzurri posando con il Mancio, con Javier Zanetti, Guarin e Icardi. E, ovviamente, con il suo connazionale...



Masawo Hashimoto è caratterizzato da un'impressionante somiglianza con Yuto Nagatomo, il terzino dell'Inter e della Nazionale giapponese a cui la coppia di comici ha voluto portare personalmente il regalo di matrimonio in vista delle nozze che saranno celebrate a Tokyo a fine stagione.



Durante la pausa natalizia Yuto aveva consegnato l'anello alla fidanzata Airi con una proposta di matrimonio organizzata sul prato di San Siro, dichiarando: "Voglio undici figli".