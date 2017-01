Sampdoria, campo e mercato: lavoro verso la Roma

Il presidente verso la Roma - Tra quelli che vivono con particolare attesa l'avvicinamento alla sfida con i giallorossi c'è anche il presidente Ferrero che sulle pagine del Corriere dello Sport ha parlato così della sfida e non solo: "La Roma questa volta viene a casa nostra, io penso che quando giochi in casa il cinquanta per cento delle partite le vincono i tifosi anche contro avversari più forti. Noi ce la giochiamo, non abbiamo nulla da perdere loro sì. Siamo arrabbiati ma anche soddisfatti perché abbiamo costretto la Roma a mettere tutti i titolari in Coppa Italia".



Sul futuro e sul mercato - "Ho un progetto con il nostro allenatore Giampaolo - ha aggiunto il presidente - l’ho scelto perché lui è un professore di calcio: dicono che sia troppo integralista, ma a me va bene così, è un uomo intelligente e ha nel sangue la vittoria, come me. Vogliamo insegnare ai ragazzi a giocare a calcio e non a pallone. L’obiettivo è provare ad arrivare nella parte sinistra della classifica per quest’anno, perché nella prossima stagione dovranno avere paura di noi. Quest’anno ho solo acquistato e non venduto. E quando ho venduto per uno, ho speso due. Bisogna sempre capire chi siamo e dove vogliamo andare. Dobbiamo attrezzarci per arrivare all’obiettivo di fare calcio e non giocare a pallone e dare sempre maggior qualità alla nostra squadra. Cassano? Abbiamo fatto felice il ragazzo ed esaudito i suoi desideri. Non faceva più parte del progetto".