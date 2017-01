Torino, Carlao ko. E il Filadelfia è quasi pronto

Settimana decisiva, forse già per la stagione, quella che sta affrontando il Torino di Sinisa Mihajlovic. Domenica alle 12.30 lunch match di estrema importanza, contro una diretta rivale ai posti europei come l’Atalanta. Una gara che sarà utile soprattutto a ritrovare il morale perso dopo il ko di Bologna e il pareggio in rimonta contro il Milan delle ultime due settimane. L’allenatore serbo dovrà fare a meno di Zappacosta, fermo 20 giorni, ma ritroverà Belotti, dopo il weekend di assenza per squalifica.



Anche Carlao ko - Doppia sessione di allenamento per il Torino, tra parte atletica e programma tecnico-tattico, in vista della partita di domenica contro l’Atalanta. In una fase di gioco Carlao dopo una caduta a terra si è procurato una distorsione al gomito sinistro. I primi accertamenti cui è stato immediatamente sottoposto escludono fortunatamente lesioni ossee: il giocatore dovrà comunque osservare alcuni giorni di riposo e nei prossimi giorni verranno valutate le entità di eventuali lesioni capsulo-legamentose. Terapie per Zappacosta, lavoro personalizzato sul campo per Avelar, Castan e Molinaro. Il Torino tornerà in campo venerdì pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica a porte chiuse.