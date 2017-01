Inter senza Icardi? Ecco il bilancio nerazzurro

I precedenti - Ma come va l’Inter senza Mauro Icardi in campo? Ecco tutti i precedenti in Serie A in cui Icardi non è sceso in campo, per infortunio, scelta tecnica o squalifica, nemmeno per un minuto in maglia nerazzurra.

Serie A, stagione 2013/2014: nelle sedici gare in cui Mauro Icardi non è stato impiegato, l’Inter ha collezionato 4 sconfitte (Genoa, Juventus, Lazio e Chievo Verona), 6 pareggi (Torino, Parma, Catania, Chievo Verona, Bologna e Sampdoria) e 6 vittorie (Hellas Verona, Udinese, Livorno, Catania e per due volte cotro il Sassuolo). Serie A, stagione 2014/2015: solo due le gare in Icardi non è sceso in campo, con l’Inter che ha collezionato un pareggio contro il Parma ed un successo contro l’Atalanta. Serie A, stagione 2015/2016: cinque le partite non disputate da Mauro Icardi, con l’Inter che vanta un bilancio di tre vittorie (Carpi, Roma e Genoa), un pareggio (Roma) e una sconfitta (Sassuolo). E adesso contro il Pescara statistiche che potrebbero tornare ad aggiornarsi.