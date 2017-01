Il paziente Inglese: al 90' Chievo beffa Lazio

Felipe Anderson il più ispirato – Il brasiliano è la mina vagante di questa Lazio, capace con le sue giocate e le sue accelerazioni di cambiare il ritmo della partita e creare occasioni pericolose. Il numero 10 svaria per tutto il campo ed è sempre al centro delle azioni biancocelesti. Felipe Anderson si trascina la squadra sulle spalle, data anche l’assenza in attacco di Immobile squalificato, sfiorando il gol in due occasioni, trovandosi però davanti un super Sorrentino.



Muro Sorrentino –La squadra di Simone Inzaghi avrebbe strameritato di vincere questa partita, dominata dal primo fino all’ultimo minuto di gioco, ma non aveva fatto bene i conti con Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo in giornata di grazia. Tra il primo e il secondo tempo ha negato la gioia del gol in almeno 5 occasioni ai vari Parolo, Biglia e Felipe Anderson. La squadra di Maran riesce a mantenere così la porta inviolata, cosa che non accadeva da quasi due mesi dalla vittoria per 2-0 sul campo del Palermo.