Sampdoria, Giampaolo: "Serve aggiustare il tiro"

Ancora la Roma, questa volta in casa. La Sampdoria vuole vendicare sia la sconfitta dell’andata, sia quella in Coppa Italia di qualche giorno fa. La squadra blucerchiata, poi, ha bisogno di tornare a fare i tre punti. Lo sa l’allenatore, come lui stesso ha sottolineato in conferenza stampa, lo sanno anche i calciatori, attualmente fermi a quota 24 punti in classifica. Così davanti ai giornalisti Marco Giampaolo ha presentato la sfida in programma domani alle 15, tra la voglia di ripartire e la difficoltà di una partita contro un grande avversario.



Sul momento - "Giocare contro la Roma non vuol dire per forza perdere - ha detto - il campionato ha dimostrato che le differenze fra le squadre normali sono sottili, le differenze fra le normali e le grandi ci sono ma se si fa una partita di attenzione si può portare a casa un ottimo risultato. Tornando a parlare della prestazione di Bergamo voglio dire che bisogna distinguere fra prestazione e risultato, serve un'analisi oggettiva sulle prestazioni. La Samp anche contro l'Atalanta ha giocato con coraggio e audacia. Il livello delle prestazioni è stato buono ma ultimamente abbiamo un problema di risultati, non di qualità nelle prestazioni. Poi abbiamo il record dei legni colpiti, siamo la quinta squadra per tiri in porta e la sesta per assist. I numeri non sono negativi, bisogna solo aggiustare la mira ed essere più cinici. Conosco il legame che c'è con il pubblico e capisco se non sono molto contenti in questo momento. Bisogna fare meglio ed essere più attenti, lavorare sul dettaglio. Ma comunque nessuno può dirci che siamo menefreghisti. Dobbiamo chiedere sempre di più da noi stessi".