Napoli, Sarri: "Proveremo ad alimentare i sogni"

Sogni azzurri - Sarri parla poi di Milik e delle condizioni di alcuni singoli della sua squadra: "“Ho parlato con Milik e lui sarebbe più contento di continuare ad allenarsi senza fermarsi. Non si sente ancora del tutto pronto, oggi ci riparlo, ma la sua sensazione era questa". Da un attaccante all’altro, Sarri parla così del momento di Pavoletti: “Ha fatto quello che mi aspettavo, veniva da una lunga inattività e non poteva essere fin da subito al 100%. L'ora di gioco lo aiuterà, serve un po’ di pazienza: avrebbe bisogno di minuti per arrivare al top della condizione". Sarri parla anche di Gabbiadini, ormai sul piede di partenza: "Con me ha avuto la media-gol più alta della sua carriera…" ha proseguito Maurizio Sarri. Che poi ha risposto così alla domanda sui sogni azzurri: "Sogno solo il Palermo. I sogni devono farli i tifosi, noi proviamo ad alimentarli al massimo ma con i piedi per terra".