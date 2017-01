Atalanta, Gasp: "Ottimo Petagna. Europa? Siamo lì"

Gasperini: "C'è rammarico!" - "E’ la diagnosi della gara, non abbiamo sfruttato numerose occasioni. Non era facile dopo un inizio di difficoltà. Poi abbiamo recuperato e dobbiamo essere soddisfatti per la partita fatta”. Chiave di lettura: "Siamo partiti a rilento come con la Lazio ma venivamo da tre partite. Oggi non so spiegarmelo. Anche in occasione del loro gol abbiamo perso qualche pallone di troppo, poi siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio, più attenti e siamo stati molto più pericolosi". Sugli errori di Kurtic: "Accetto il suggerimento di farlo allenare contro il muro. Così l’occasione di Petagna. Kessie ci ha dato una grossa mano, più sostegno in mezzo al campo e una spinta superiore. E’ stato positivo il suo ingresso”. Mercato, situazione Carmona: "In Cile? Non lo so, bisogna chiedere a lui se si mette d’accordo, nelle prossime 48 ore deve decidere il suo futuro”. Su Petagna: "Lui è sempre stato molto sveglio, sta facendo un campionato straordinario ed ero convinto che avrebbe cominciato pure a fare gol. Lui si crea sempre le occasioni, è straordinario per il gioco della squadra”. Infine, su Miha: "Ha detto che l'Atalanta era la squadra meno attrezzata per l'Europa. Noi siamo li, giochiamo contro squadre forti e ci sta che dall’esterno ci diano meno credito. Alla fine contano i punti e la classifica. Siamo li e vogliamo restarci ancora per qualche giornata”