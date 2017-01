Apre Iago, poi Petagna: 1-1 tra Torino e Atalanta

Apre Iago Falque, chiude Andrea Petagna. Tra Torino ed Atalanta finisce 1-1, pareggio giusto per quanto visto in campo. Coi granata meglio nel primo tempo e i nerazzurri nella ripresa. Lo spagnolo apre i giochi dopo 15 minuti. Bell'azione di Barreca sulla corsia mancina, Iago Falque impatta di testa e sigla il gol numero 9 in campionato. Grandissima stagione per lui, reduce anche dal riscatto da parte dei granata, pronti a prenderlo dalla Roma perfino in anticipo. Quasi d'obbligo, visto il gioco espresso. Dribbling, azioni, una bella gara per l'ex Roma.

Pareggia Andrea Petagna - Gol da punta vera per il centravanti scuola Milan, il secondo consecutivo dopo quello alla Lazio di Simone Inzaghi (il quinto in campionato). "Dobbiamo continuare su questa strada. Rammarico? Potevamo vincere, siamo competitiva". Girata dentro l'area, gol. E pareggio d'oro per i ragazzi di Gasperini (squalificato, in panchina c'era il vice Gritti). Nel finale, infine, diverse occasioni da entrambe le parti, con Kurtic vicinissimo al 2-1 in diverse occasioni. Alla fine, però, pareggio giusto. Con l'Atalanta che guadagna un punto sulla Lazio (ieri sconfitta 1-0 dal Chievo), mentre il Toro sale a 31. Nel finale, scena toccante. Giuseppe Vives - centrocampista granata - si prende gli applausi della curva maratona. Andrà alla Pro Vercelli, le lacrime sono quasi scontate. Dopo 6 anni, l'addio. Una bella scena.