Genoa, Juric: "Ho vissuto un mese infernale"

Un altro pareggio dopo quello contro il Crotone, questa volta fatto di tenacia e voglia di recuperare fino alla fine. Il Genoa riesce a guadagnare un punto contro la Fiorentina dopo essere andata due volte in svantaggio: Simeone e Taarabt rispondono a Ilicic e Chiesa. Subito i viola tornano avanti con Kalinic, alla fine pareggia ancora il Cholito per il 3-3 finale. Sono ora 25 i punti in classifica dei rossoblù, che nel prossimo turno continueranno ad inseguire la vittoria anche contro il Sassuolo. Ivan Juric ha poi analizzato la gara e la partita dei suoi ragazzi in questo modo dopo il novantesimo, in conferenza stampa.



"Questo è stato un mese infernale per me - ha iniziato dicendo l’allenatore della formazione genovese - ho dovuto inserire giocatori nuovi arrivati dal mercato mentre i giocatori importanti della rosa si sono o infortunati oppure sono andati via. Nella prima mezz’ora di partita oggi ho snaturato le caratteristiche del gruppo e di sicuro non lo farò mai più, non sarò mai più così rinunciatario e da mercoledì inizierò di nuovo a fare il lavoro che abbiamo fatto positivamente a inizio stagione e chi ha garantito risultati importanti nei primi mesi di questa annata".