Sassuolo, Di Francesco: "Non c'è stata partita"

Dopo la bella vittoria contro il Pescara il Sassuolo si ferma in casa, a vincere è la Juventus. Stop per i neroverdi che nel primo tempo subiscono le reti di Higuain e Khedira e nella ripresa non riescono a reagire di fronte a una formazione capace di controllare il pallone senza troppi affanni. Questa l’analisi dell’allenatore della squadra emiliana ai microfoni di Sky Sport dopo la fine della partita.



"Mi aspettavo sicuramente qualcosa in più dai miei ragazzi sotto alcuni aspetti - ha detto Di Francesco - è evidente che non c'è stata partita. Abbiamo commesso un po' di ingenuità che poi hanno compromesso la gara; la Juve ha dimostrato di avere qualcosina in più ma noi non ci siamo stati in generale perché spesso loro vincevano tutti i duelli fisici. Vorrei tanto avere la possibilità di schierare dei giocatori che possano dribblare in pressione gli avversari come oggi hanno fatto Bonucci e Chiellini, noi abbiamo commesso qualche errore di troppo e se con la Juve vuoi portare a casa un risultato positivo devi essere sempre perfetto. Noi non lo siamo stati e per questo abbiamo perso la gara. Avremmo potuto aggredire il più possibile anche partendo dal basso, loro nella difficoltà la buttavano lunga su Mandzukic e trovavano una soluzione, noi invece non avevamo giocatori per poter sostituire quelli in campo e abbiamo sofferto alcune situazioni; davanti poi potevamo fare qualcosa in più. Nelle ultime gare non è che abbia cambiato molto ma ho deciso di portare avanti quanto fatto nelle partite precedenti. Durante la gara ho fatto qualche accorgimento perché non avevamo abbastanza ampiezza e sovrapposizioni per creare superiorità numerica sugli esterni, loro sono grandissimi nel ripartire e nel trovare giocatori liberi".