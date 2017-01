Fiorentina, Sousa: "Lavoriamo per vincerle tutte"

"È sempre importante conquistare i tre punti, noi dobbiamo sempre lavorare per vincere e per stare al meglio. Dobbiamo spingere tutta la qualità che abbiamo per avvicinarsi sempre di più alle vittorie. Quando non vinci sei criticato, ecco qual è il rischio più grosso. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, è questo il target per il quale lavoro. Certo, serve mentalità per farlo”. Così Paulo Sousa parla della sua Fiorentina alla vigilia del recupero di Serie A contro il Pescara. “Ho apprezzato molto la proposta di calcio di Oddo nella prima parte di stagione, anche se hanno sempre avuto problemi difensivi. Hanno però sempre qualità di gioco. Dovremo essere molto attenti difensivamente perché il Pescara ci creerà difficoltà quando avrà la palla, noi dovremo spingere molto anche se stiamo migliorando”.



Da Sportiello a Saponara - "Non ho parlato con il comparto medico, Tata non si è ancora allenato con noi: se non si allenerà oggi, inizierà Sportiello dal 1. Saponara? E’ un calciatore intelligente, evoluto: sa giocare sia nelle corsie esterne che in quelle centrali, sa fare gol ed appena sarà pronto per allenarci si integrerà con noi. Ancora non è in condizione, ma il prima possibile ci darà una mano".