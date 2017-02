Milan, Montella: "Anima e attributi"

Vittoria speciale - Una vittoria che profuma d’impresa. Una rete di Pasalic al minuto 89’ dopo una giocata super di Gerard Deulofeu: Milan che passa a Bologna in nove uomini e mette freno all’emorragia di sconfitte (tre consecutive) in campionato. "Esultanza al gol di Pasalic? Sicuramente in quel momento era difficile trattenere le tante emozioni, anche perché durante la partita ne ho vissute tante. Questa vittoria ci fa fare un grande passo in avanti, un balzo importante perché si tratta di un successo che va ben oltre i tre punti: questa vittoria ha dimostrato che questa squadra ha anima, organizzazione e attributi. Non era facile riuscire ad avere questa sicurezza e questo spirito: la squadra ha voluto fortemente questo successo e, al netto di tutto, l’ha anche meritato", le parole di un soddisfatto Vincenzo Montella dopo i tre punti conquistati al Dall'Ara dalla sua squadra.