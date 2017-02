Cagliari, Padoin e Sau ok: Borriello a parte

Sau e Padoin ok - La pioggia ad accompagnare una nuova giornata di lavoro in casa Cagliari. Lasciata ormai alle spalle la sconfitta con l’Atalanta, la formazione allenata da Massimo Rastelli si è ritrovata sui campi del centro sportivo di Asseminello per proseguire nella preparazione della sfida con la Juventus, in programma domenica sera al Sant’Elia con fischio d’inizio alle 20.45. Tanta pioggia e clima freddo, ma a far sorridere Massimo Rastelli sono le buone notizie che giungono dall’infermeria: sia Marco Sau che Simone Padoin, infatti, hanno smaltito i problemi fisici che li hanno rallentati nei giorni scorsi e sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ancora lavoro differenziato, invece, per Marco Borrriello e Diego Farias. Seduta che è iniziata con il consueto riscaldamento tecnico, allenamento che poi è proseguito con una partitella a ranghi misti in cui sono state provate diverse soluzioni tattiche in vista della sfida con la Juventus. Una sfida difficile almeno quanto affascinante, che in casa Cagliari vogliono preparare al meglio: il Sant’Elia sold out rappresenta inoltre una spinta in più per la formazione rossoblù.