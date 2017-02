Inter, Gagliardini: "Ora riprendiamo il cammino"

Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, oltre ad una scia infinita di polemiche. Ma che, allo stesso tempo, ha dato nuova consapevolezza all’Inter sul percorso iniziato con Stefano Pioli in panchina. "Veniamo da una grande prestazione contro la Juventus a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l'Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino. Contro l’Empoli mancheranno giocatori importanti, ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scenderà in campo farà sicuramente bene. Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti", parole di Roberto Gaglardini. Il centrocampista arrivato a gennaio dall’Atalanta è subito entrato nei meccanismi della sua nuova squadra, anche se ancora manca…. "Il gol, i tifosi mi hanno detto di realizzarlo. Ormai c’è sempre più la mania del fantacalcio”, ha proseguito Gagliardini.