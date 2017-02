Napoli, Sarri: "A Madrid servirà faccia tosta"

Nell’ultima gara prima del grande appuntamento del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, il Napoli sconfigge il Genoa al San Paolo. La gara contro i rossoblù termina 2-0, per la formazione di Maurizio Sarri segnano Zielinski al 50’ e Giaccherini al 68’. Dopo sette partite consecutive gli azzurri chiudono la gara senza prendere gol e si preparano così nel modo migliore al primo match degli ottavi di Champions League contro la squadra di Zidane. Napoli che sale così a 51 punti in classifica e che nel prossimo match di Serie A affronterà il Chievo. Soddisfatto del risultato anche Maurizio Sarri, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi nel post gara.



Sulla partita - "Abbiamo fatto una partita sofferta fino a quando il Genoa ha avuto la forza di tenere la palla alta, ci hanno fatto sbagliare molto e abbiamo faticato. Soltanto negli ultimi 15 minuti del primo tempo siamo riusciti a trovare le basi per vincere. Nel secondo tempo poi abbiamo creato tanto e concesso niente, i ragazzi hanno fatto una partita seria e matura. Abbiamo capito quando era il momento di attaccare con un giocatore in meno. Ora c’è il Real Madrid, in questo momento abbiamo la sensazione di stare bene mentalmente e fisicamente in partita come in allenamento. Poi è chiaro che affrontiamo i campioni del mondo e non sappiamo se siamo in grado di poterci giocare contro, bisogna andare lì anche con un pizzico di timore per provare a giocare a viso aperto ma con attenzione e applicazione - se poi però si fa una partita troppo timorosa contro certe squadre si rischia di finire male. Dobbiamo andare a vedere a che punto siamo e capire così quello che possiamo fare".