Palleggi a casa Perotti: tale padre, tale figlio

Due palleggi in soggiorno. A chi non è capitato? Magari con mamma che dice di fare attenzione a lampadari e cose del genere. Forse sarà successo anche a casa Perotti, mentre papà Diego e il piccolo Francesco si divertivano a tenenere il pallone sulla fronte. Un gioco ovviamente facile per l'argentino della Roma, ma anche per il piccolo, che sembra avere una notevole capacità di controllo. Insomma, siamo al più classico dei "tale padre, tale figlio" con questa scena postata dal giallorosso su Instagram.



Un'immagine simpatica e al tempo stesso tenera, che richiama alla mente quella pubblicata dallo stesso Perotti lo scorso aprile, a pochi giorni dalla partita della Roma in casa del Genoa. “Un giorno ti parlerò di quando, come e soprattutto dove sei nato, intanto questo lunedì papà torna a casa", scrisse per sottolineare l’importanza di quel match. Al Genoa per due anni, infatti, Perotti è rimasto legato all'ambiente rossoblù e al capoluogo ligure, dove il figlio è nato.