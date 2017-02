Udinese, Delneri: "Ci manca l'ultimo passaggio"

Samir: "Thiago Silva idolo. Torna in Italia? Forse sì" - Prima il Verona, poi l'Udinese. Un ritorno dopo il prestito. Samir titolare coi bianconeri, centrale difensivo del '94. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha analizzato così la partita, parlando anche del suo idolo: "Difensivamente abbiamo fatto bene, giocare qui è troppo difficile, loro hanno grandi giocatori ma siamo riusciti comunque a fare bene. Ho giocato in questo ruolo in Brasile, se il tecnico me lo chiede devo farlo. Per me è sempre più importante aiutare la squadra in campo". Su Chiesa: "È un ragazzo giovane come me, dovevo stare attento perché se gli avessi lasciato spazio mi avrebbe fatto gol. Dovevo stare attento per non farmi puntare". Sull'icona da bambino, il giocatore preferito: "Thiago Silva, un amico. Quando lo incontro in Brasile parliamo sempre, mi dice quello che devo fare. Se torna in Italia? Non lo so, ma penso di sì”.