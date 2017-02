Hamsik, il look è Real: a cresta alta verso Madrid

Rifinitura in campo, ma non solo. Perché per presentarsi al meglio sul prestigioso palcoscenico del Santiago Bernabu bisogna essere perfetti, look compreso. E Marek Hamsik non ci ha pensato su due volte. Un salto da Costantino Imperato, parrucchiere di fiducia dello slovacco, e ritocco alla cresta: taglio, acconciatura e… sorrisi. Perché Marek Hamsik, decisamente di buon umore, ha scherzosamente invertito i ruoli: forbici in mano e sorriso smagliante, il talento del Napoli parrucchiere per un giorno. Ritocco alla cresta, come da abitudine ormai consolidata prima delle grandi partite. E quella degli ottavi di Champions contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu è una di quelle gare da raccontare ai nipotini. Scarpini ben allacciati, carica da Champions. E una cresta da fare invidia…